[Communiqué] Gironde : rachat de l’entreprise Thoreau par SoDeck après une levée de fonds pour accélérer sa stratégie de croissance

Spécialisée dans la conception et la réalisation d'ouvrages en bois haut de gamme pour les professionnels et les particuliers, SoDeck, créée en 2014, est basée à Mérignac (Gironde). Au terme d’une levée de fonds de 1,5 million d’euros réalisée auprès d’Irdi Capital Investissement et d’un autre industriel bordelais, la société a procédé au rachat de la menuiserie girondine Thoreau. Établie à Langon, celle-ci est spécialisée dans la menuiserie extérieure.

Cette opération de croissance externe va permettre à SoDeck de diversifier son activité avec un nouveau savoir-faire et des outils de production supplémentaires. La société pourra désormais se rapprocher de sa clientèle du Sud Gironde à travers cette acquisition.

SoDeck espère atteindre un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros en 2023. Pour optimiser son développement, la société a renforcé son équipe et mené plusieurs actions pour améliorer les conditions de travail de ses salariés.