[Communiqué] Gironde : rachat de l’américain Microtech Laboratories par le groupe Serma

Implanté à Pessac (Gironde), Serma est un groupe de conseil et d’expertise spécialisé dans les systèmes électroniques embarqués et industriels. Cet été, il a annoncé le rachat de Microtech Laboratories au Texas (États-Unis) dans le cadre de sa croissance externe. Il s’agit d’un laboratoire d’expertise et d’analyse électronique fondé dans les années 2000. Il se positionne sur le marché de la rétro-ingénierie des semi-conducteurs et de la conception de composants électroniques et de circuits imprimés.

Cette acquisition répond à plusieurs enjeux pour les deux structures. Pour Serma, elle lui permet d’élargir sa présence géographique et d’étendre son offre, notamment outre-Atlantique. L’entreprise compte sur cette nouvelle implantation pour développer ses autres métiers, dont l’ingénierie, la réparation de systèmes embarqués, l’assemblage microélectronique…

Microtech Laboratories va s’appuyer sur les savoir-faire et les moyens de Serma pour densifier son offre d’expertise sur le continent américain. Il souhaite aussi proposer son offre de rétro-ingénierie en Europe.