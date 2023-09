[Communiqué] Gironde : projet de recyclage de maillots par la start-up Prêt à en découdre

Le FC Girondins de Bordeaux (Gironde) a collaboré avec la société bordelaise Prêt à en découdre pour un projet de transformation des textiles inutilisés. Conscient des enjeux environnementaux et écologiques actuels, le club souhaite offrir une seconde vie à ses équipements sportifs et aux anciens maillots invendus. Ceux-ci seront modifiés en une gamme de produits originaux et surcyclés. L’objectif est de favoriser la production locale et inclusive. Les produits seront disponibles en boutique à des tarifs variés. Environ 1 euro par article vendu sera versé au profit du fonds de dotation « Cœur Girondins », afin de contribuer au soutien des initiatives et des associations destinées à la jeunesse.

La société Prêt à en découdre est spécialisée dans l’upcycling. La start-up récupère notamment les tissus, les accessoires de travail et les vêtements usés ou inemployés auprès des entreprises pour les transformer. À ce jour, la jeune pousse mutualise ses locaux ainsi que sa fabrique de réinsertion avec la société Surjet, implantée à Saint-Gervais (Haute-Savoie), connue pour la personnalisation des textiles publicitaires.