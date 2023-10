[Communiqué] Gironde : présentation du Jacquard® de la société Skep au salon Camper Van Week-End 2023, à Apremont

Skep est une société spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements innovants pour les vans aménagés. Afin d’accélérer son développement, cette jeune pousse, établie à La Teste-de-Buch (Gironde), a participé au salon Camper Van Week-End 2023. Cet événement s’est tenu du 22 au 24 septembre au Polo Club de Chantilly à Apremont (Oise).

Le Camper Van Week-End permet de découvrir toutes les solutions mobiles pour camper et voyager. Il donne un aperçu complet des dernières innovations des fabricants de véhicules aménagés ainsi que des équipementiers automobiles. Pour la start-up Skep, c’était une occasion pour présenter son premier produit : le Jacquard®. Il s’agit d’un porte-matériel modulable et pivotant, à fixer à l’arrière des vans et des fourgons. Doté de deux bras pouvant s’ouvrir jusqu’à 180 degrés, celui-ci peut porter divers équipements, dont les vélos, les surfs et les roues de secours. Ce dispositif, homologué et breveté, est entièrement fabriqué en France.