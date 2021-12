[Communiqué] Gironde : Poietis conçoit une bio-imprimante 3D capable de fabriquer de la peau implantable sur l’homme

La jeune pousse Poietis, établie à Pessac (Gironde), a conçu une bio-imprimante 3D, baptisée « Next Generation Bioprinting » (NGB), qui permet de fabriquer de la peau à partir du prélèvement de cellules humaines. En partenariat avec l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), l’entreprise vient d’installer ce dispositif au sein du laboratoire de culture et thérapie cellulaire (LCTC) de l’hôpital de la Conception, à Marseille (Bouches-du-Rhône). Cet équipement offre des solutions nouvelles afin de réparer ou de remplacer des tissus lésés chez les grands brûlés et les victimes d’accidents de la route.