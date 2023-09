[Communiqué] Gironde : participation de l’entreprise Fabre Manutention au salon Alina 2023, à Bordeaux

La troisième édition du salon professionnel Alina, un événement dédié à l’industrie agroalimentaire, a eu lieu les 27 et 28 septembre 2023 au parc des expositions de Bordeaux Lac (Gironde). Ce rendez-vous a permis aux industriels (fabricants, sous-traitants, conditionneurs et logisticiens) et aux prestataires de services de la filière de présenter leurs dernières avancées technologiques. L’entreprise Fabre Manutention, spécialiste de l’équipement de manutention, établie à Bruges (Gironde), figure parmi les exposants de cette édition.

Ce salon lui a permis de consolider sa visibilité et sa notoriété dans son domaine d’activité. C’était aussi une occasion pour la firme de présenter son innovation baptisée « Edia ». Il s’agit d’un chariot élévateur électrique à trois roues qui offre au conducteur une visibilité à 360°.

La participation de Fabre Manutention à ce rendez-vous industriel s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de développement et de renforcement de sa compétitivité sur le marché de la manutention.