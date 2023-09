[Communiqué] Gironde : ouverture d’une usine de tri et de recyclage par Moulinot, à Eysines, pour la valorisation des biodéchets de Bordeaux Métropole

Moulinot est une entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets alimentaires. Après une première implantation à Stains (Seine-Saint-Denis) en 2013, elle compte étendre sa couverture nationale avec la création de six nouveaux sites d’ici à 2025. Cette année, l’entreprise prévoit d’ouvrir trois usines, dont une dans un entrepôt de 2 000 m² à Eysines (Gironde). La société a investi 4,5 millions d’euros pour le réaménagement de ce bâtiment industriel qui sera une réplique de sa première usine à Stains.

L’ouverture de l’usine girondine est prévue pour octobre 2023 et la collecte des déchets se fera auprès de 200 sites, notamment le centre hospitalier universitaire (CHU), des restaurateurs et des écoles. L’entreprise vise la gestion de 30 000 tonnes de biodéchets par an sur la métropole bordelaise.

Pour valoriser les déchets après leur collecte, Moulinot procède à un prétraitement en les transformant en une soupe organique. Le site d’Eysines collaborera avec Médoc Biogaz, son actionnaire, issu d’un collectif d’agriculteurs méthaniseurs, pour convertir cette soupe en biogaz.