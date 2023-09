[Communiqué] Gironde : ouverture d’une campagne de financement pour la start-up La Passe Vidéo

La jeune pousse La Passe Vidéo, implantée à Bordeaux (Gironde), est à l’origine de l’application mobile gratuite Rematch, créée en 2017. Celle-ci permet de filmer les matchs de sports amateurs et de les partager facilement avec les internautes, les joueurs et les médias. Grâce à Rematch, plus de 1,5 million de vidéos ont été enregistrées notamment par les supporters et le public. Six fédérations ont choisi de l’adopter pour en faire la solution de capture officielle.

Pour développer cette application, l’entreprise vient d’ouvrir son capital à sa communauté et à tous les adeptes des sports amateurs en France, avant d’engager une levée de fonds privée destinée aux professionnels. Avec cette campagne de financement, la société donne à ses utilisateurs la possibilité de devenir actionnaires à partir de 10 euros.

Soulignons que les fonds récoltés permettront à la start-up d’industrialiser sa solution. Elle a déjà collecté environ 110 000 euros auprès d’une centaine d’investisseurs pendant les préinscriptions de la campagne publique, ouverte le 13 septembre 2023 sur la plate-forme Crowdcube. L’entreprise girondine ambitionne de recueillir près de 150 000 euros en financement participatif et de lever un total de 1 million d’euros.