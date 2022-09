[Communiqué] Gironde : Mary’s Coffee Shop s’installe à Langon

« Mary’s Coffee Shop » conforte son développement en ouvrant un nouveau site à Langon (Gironde), dans la zone commerciale de Moléon. Cette chaîne de cafés française, créée en 2011 , à Saint-Etienne (Loire), est spécialisée dans le domaine de la restauration rapide. Elle a été conçue sur le modèle américain Starbucks.

Le groupe stéphanois privilégie les produits fabriqués en France et provenant d’une agriculture biologique. Dans les établissements de l’enseigne, les boissons et les gourmandises sont préparées sous les regards des clients. Précisons que la société dispose de quatre restaurants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette nouvelle implantation à Langon est la cinquième sur le territoire français.