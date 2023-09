[Communiqué] Gironde : les entreprises Les Grands Chais de France et Lesieur au salon Alina 2023

Le salon Alina est un événement dédié aux professionnels de l’industrie agroalimentaire du Sud-Ouest. La troisième édition a eu lieu les 27 et 28 septembre 2023 au parc des expositions de Bordeaux Lac (Gironde). Ce rendez-vous a permis à plus de 160 exposants de présenter leurs innovations, de nouer des contacts et de créer de nouveaux partenariats commerciaux pour répondre aux besoins du secteur. L’entreprise Les Grands Chais de France et la société Lesieur, toutes deux implantées dans le département de la Gironde, y étaient présentes.

Durant l’événement, Les Grands Chais de France, établie à Landiras, a mis en avant son expertise dans la conception et la fabrication de vins et de spiritueux. Lesieur, située à Bassens, a exposé son savoir-faire en matière de production d’huiles, de sauces… Les deux structures girondines ont, en outre, profité de ce rendez-vous professionnel pour repérer de nouveaux talents qui sont intéressés par la filière agroalimentaire.