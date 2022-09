[Communiqué] Gironde : le spécialiste des drones Eos Technologies s’installe à Mérignac

La société Eos Technologies est spécialisée dans la conception et la fabrication de drones à vocation militaire. En septembre 2022, elle déménage de son siège de Toulon (Var) pour s’installer à Mérignac, près de Bordeaux (Gironde). L’objectif de ce nouvel emplacement consiste à se rapprocher du tissu économique aéronautique bordelais. Le bâtiment est équipé d’une partie administrative et d’un espace assemblage électronique et technique. La partie fabrication se fera toujours à Grenoble (Isère). L’entreprise est connue pour ses drones Strix 300, Strix 400 et l’Endurance 900. Ses produits sont essentiellement destinés à des missions d’observation.

Afin de répondre à la forte demande du marché, Eos Technologies prévoit de produire 60 drones par an à partir de 2023. Pour soutenir cette dynamique de croissance, l’industriel entend renforcer son effectif avec le recrutement de nouveaux collaborateurs l’an prochain.

L’entreprise a investi environ 2,5 millions d’euros pour ce projet de déménagement.