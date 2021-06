[Communiqué] Gironde : le programme impulseR est lancé pour intégrer professionnellement les réfugiés

Le programme d’intégration professionnelle impulseR vient d’être lancé en Gironde afin d’accompagner les réfugiés dans leur recherche d’emploi. Une dizaine d’entreprises locales de l’économie sociale et solidaire se sont engagées pour mettre en œuvre ce projet : ARE 33, ENVOL 33, Les Coteaux des Hauts-de-Garonne, BÂTI Action, BÂTI Entreprise, l’Atelier Remunérage, Arcins Environnement Service, Les Compagnons bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine et le Groupe Mas (AI & ACI). Ce programme permettra aux réfugiés de bénéficier d’un suivi individuel et innovant qui les prépare à un nouveau parcours professionnel.

Dans le but de développer les compétences des demandeurs d’emploi, le programme impulseR leur permet de renforcer leur CV grâce à un parcours progressif dédié aux personnes bénéficiaires d’une protection internationale ou aux demandeurs d’asile de plus de six mois, prêts à s’intégrer dans l’univers professionnel. La formation dure entre 12 et 24 mois, et comprend une expérience professionnelle rémunérée, un accompagnement individuel, une formation à l’usage du numérique, des ateliers collectifs et une mise en réseau avec les entreprises et organismes de formation.

Lauréat de l’appel à projets « Intégration professionnelle des réfugiés », le programme impulseR bénéficie de l’aide de l’État et compte accompagner 160 réfugiés d’ici à août 2023, de sorte qu’ils puissent s’intégrer directement dans le monde du travail.