[Communiqué] Gironde : le logiciel de pilotage autonome de Delfox séduit des entreprises d’armement

Delfox est une start-up qui a mis au point un logiciel de pilotage autonome capable d’apprendre. Son outil permet de piloter des drones, des véhicules terrestres ou encore des bras robotisés. La jeune pousse originaire de Mérignac (Gironde) a mené une campagne de levée de fonds qui lui a permis de récolter plus de 1 million d’euros. Son projet a obtenu le soutien de la société d’armement MBDA et de l’entreprise de construction navale de défense Naval Group. Cette nouvelle capitalisation doit l’aider à poursuivre ses travaux de recherche et développement autour de son nouveau produit.

Le logiciel en question exploite l’intelligence artificielle pour fonctionner. Celle-ci exploite des algorithmes qui sont capables de mobiliser des données et des cas d’utilisation en temps réel. Ainsi, l’outil permettra de piloter de manière autonome des appareils dans différents types d’environnements. Une version bêta (expérimentale) du logiciel est en vente sur la plate-forme Nermind de Delfox depuis avril 2022