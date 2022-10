[Communiqué] Gironde : le groupe Lumibird rachète la société bordelaise Innoptics.

Le spécialiste des technologies laser, Lumibird, situé à Lannion (Côtes-d'Armor), a annoncé la reprise de la société Innoptics. Cette entreprise originaire de Talence (Gironde) évolue dans l’assemblage de composants opto-électroniques.

Pour le repreneur, cette acquisition s’inscrit dans son programme de croissance externe et de renforcement de son maillage en France. C’est le deuxième rachat de l’année 2022 pour Lumibird, après celui du groupe Saab en juin dernier. L’intégration d’Innoptics dans le groupe devrait ainsi permettre à Lumibird d’élargir son offre et sa gamme de produits de lasers « low cost ». En outre, elle pourrait également développer ses projets de défense et spatiaux.

Ce rapprochement offre, par ailleurs, de nouvelles occasions de développement à l’entreprise girondine, notamment en matière de portefeuille clients. Sans compter qu’il lui permettrait d’accroître son chiffre d’affaires. Innoptics pourrait aussi bénéficier du savoir-faire de techniciens expérimentés du leader européen Lumibird. Précisons qu’Innoptics a plus d’une dizaine d’années d’expertise et compte actuellement cinq salariés dont quatre ingénieurs.