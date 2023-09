[Communiqué] Gironde : le groupe Iterg au salon Cosmetic 360° à Paris

Organisé en réseaux de laboratoires et de plates-formes technologiques, le groupe Iterg est spécialisé dans la production d’huiles et de protéines végétales. Il dispose d’un centre technique industriel à Canéjan (Gironde). Avec sa filiale Improve, il travaille au service du secteur agricole et de l’agro-industrie. Cette année, Iterg fera partie des 250 exposants (nationaux et étrangers) du salon international Cosmetic 360° qui aura lieu à Paris les 18 et 19 octobre 2023.

Cette 9e édition sera placée sous le signe de la « Cleantech », qui regroupe les entreprises et les technologies qui favorisent le développement durable. Celles-ci ont pour rôle de répondre aux défis écologiques et environnementaux actuels, mais aussi de lutter contre le réchauffement climatique. Lors de ce rendez-vous, l’entreprise mettra en avant la valorisation et la fabrication d’ingrédients cosmétiques issus de matières premières naturelles. Elle exposera aussi son savoir-faire dans les analyses et les caractérisations physiques et chimiques, dans les systèmes d’extraction, de filtration et de désodorisation.