[Communiqué] Gironde : le groupe Castel entend reprendre le site de vente de vins Vinatis

Le groupe Castel est un producteur de vins originaire de Bordeaux (Gironde). Au début du mois de septembre 2022, l’enseigne a annoncé son entrée en négociation exclusive avec le site de e-commerce Vinatis, leader français de la vente en ligne de vins et spiritueux. Précisons que le groupe Castel distribue ses bouteilles de vin dans plus de 130 pays.

Pour le groupe girondin, cette opération de croissance externe, inscrite dans sa politique de diversification, est menée dans l’objectif de renforcer sa présence dans la distribution de produits spiritueux. Avec l’acquisition récente des cavistes Nicolas et Le Savour, le groupe Castel ambitionne de consolider ses parts de marché sur le territoire national et à l’international.

Le site de vente Vinatis dispose d’un catalogue de plus de 5 500 références de vins, de bières et de produits spiritueux. Avec ses 130 collaborateurs, il expédie des bouteilles à plus de 200 000 clients localisés en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni et dans d’autres pays.