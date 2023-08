[Communiqué] Gironde : lancement de nouveaux modèles de vélos à assistance électrique par la société C du Cycle

Start-up spécialisée dans la construction de vélos électriques, C du Cycle a lancé son premier modèle, baptisé « Ariane », en 2022. En mai 2023, lors de la Foire de Bordeaux, l’entreprise fondée par Adrien Duhamel et Clarisse Poussard a présenté le MoBY, son deuxième modèle.

Le MoBY est en fait un vélo électrique équipé d’une boîte de vitesse automatique et d’une batterie dotée d’une autonomie de 70 à 100 km. Avec ce deux-roues, les usagers doivent simplement pédaler et freiner, sans jamais se soucier du passage de vitesses. Il s’agit donc d’un appareil moderne, facile à manier en agglomération, conformément à l’objectif de C du Cycle.

La start-up prévoit de mettre en vente les premiers MoBY en septembre 2023 au prix unitaire de 3 650 euros. Avec ce tarif, elle cible les professionnels, à l’instar des hôtels étoilés désirant proposer à leurs clients des services de location de vélos. Actuellement, les vélos C du Cycle sont assemblés à Mérignac, en Gironde.