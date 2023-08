[Communiqué] Gironde : lancement de l’aquaponie à grande échelle dans la récente usine des Nouvelles Fermes à Mérignac

En activité depuis 2020, Les Nouvelles Fermes est une société française implantée à Bordeaux, dans le département de la Gironde. Elle est spécialisée dans la production d’aromates, de légumes et de truites à partir de l’aquaponie. Il s’agit d’un système de culture en circuit fermé associant l’élevage de poissons en symbiose avec la plantation de végétaux. En juin 2023, la firme a décidé d’utiliser cette technique à grande échelle dans sa toute récente usine de 5 000 m2 à Mérignac (Gironde).

Le coût du projet est estimé à 2 millions d’euros. Il inclut la mise en service du site des Nouvelles Fermes et le développement des procédés de l’agriculture hors sol. Avec cette opération, l’entreprise entend consommer dix fois moins d’eau et cinq fois moins d’énergie, soit une réduction d’environ 450 tonnes d’émissions de CO 2 . Elle pourra également augmenter sa capacité de production et passer de 60 à 100 tonnes de produits frais par an.