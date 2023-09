[Communiqué] Gironde : lancement d’une planche de surf électrique par Kahe Surf à Lacanau

Fondée en 2018, Kahe Surf est une start-up française implantée à Lacanau, dans le département de la Gironde. Elle est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication d’équipements sportifs. En avril 2023, la firme a commencé à commercialiser sa planche de surf à propulsion électrique nommée « Kahe 8’0 ». Elle a aussi créé un système électrique mobile de propulsion appelé « Kahe pod », qui s’accroche aux embarcations monoplace et biplace. Avec cette invention, la société cible principalement les paddles, les canoës et les float-tubes (sièges flottants constitués de compartiments gonflables).

Ces deux créations ont nécessité cinq ans de recherche et de développement. Elles permettront à Kahe Surf de se développer sur le marché du sport et des loisirs nautiques. Elles visent également à décarboner les activités en mer et à en faciliter la pratique.