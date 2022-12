[Communiqué] Gironde : la start-up Sami prévoit une extension de sa plate-forme à Bordeaux

L’entreprise Sami est spécialisée dans l’accompagnement des TPE, PME, ETI dans leur démarche écologique. Elle a créé une plate-forme qui aide environ 400 entreprises à établir leur bilan carbone. Dans le cadre de son développement, elle a procédé à une levée de fonds de 4 millions d’euros auprès de près de 270 investisseurs sur la plate-forme de financement participatif Tudigo. La start-up prévoit ainsi d’accroître ses activités et entend recruter près de 40 salariés pour son site de Bordeaux (Gironde).

Cet investissement lui permettra notamment de développer son outil de comptabilité carbone en créant de nouvelles fonctionnalités. Pour son agence bordelaise, la société a déjà entamé une campagne de recrutement. Avec cette opération de croissance interne, elle vise à développer ses services commerciaux, marketing et communication. Elle est également à la recherche de développeurs et d’experts carbone. Par ailleurs, ce financement servira aussi à déployer sa plate-forme à l’international, notamment en Belgique et au Royaume-Uni. D’ici à 2023, la jeune pousse souhaite élargir son réseau d’entreprises clientes et de consultants utilisateurs.