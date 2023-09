[Communiqué] Gironde : la société Oxbow, à Mérignac, labellisée « B Corp »

L’entreprise Oxbow, implantée à Mérignac (Gironde), est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’équipements sportifs. Ses produits s’adressent particulièrement aux amateurs de sports nautiques, notamment le surf. La société a récemment reçu le label « B Corp », une certification accordée aux structures commerciales qui répondent aux exigences sociales et environnementales, de gouvernance et de transparence envers le public.

Pour décrocher cette distinction, plusieurs actions ont été menées par la société girondine, dont la revalorisation des déchets textiles, la relocalisation de ses productions et la mise en place d’une filière de coton bio . L’industriel doit aussi cette récompense à sa démarche environnementale, axée sur une approche visant à réduire de 12 % ses émissions de gaz à effet de serre.

Pour Oxbow, ce label est une reconnaissance du travail réalisé par toute son équipe pour répondre aux besoins des clients.