[Communiqué] Gironde : la société Hélicoptères Sans Frontières veut industrialiser un drone à aile souple

La société Hélicoptères Sans Frontières (HSF), située à Libourne (Gironde), opère dans le secteur des transports aériens. Elle vient de lancer un travail de R & D sur un drone à aile souple. Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine accompagne la phase de recherche de cet appareil avec une aide de 800 k€. HSF entend ainsi développer un engin autonome, avec une aile souple munie de capteurs, capable de rester 40 heures en vol, et ce, pour une consommation d’énergie 10 à 20 fois inférieure à celle des drones semblables. Cette invention sera équipée d’une aile de 16 à 18 m, et pèsera une tonne. Elle fonctionnera avec un moteur à hydrogène et pourra transporter une charge de 450 kilos.