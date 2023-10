[Communiqué] Gironde : la société Europazon en quête de partenaires de financement

Europazon est une entreprise de commerce en ligne fondée en 2021 à Soulac-sur-Mer (Gironde). La société, à travers sa « marketplace », met en relation les consommateurs et les vendeurs de produits neufs (français et européens) ou reconditionnés. Elle collabore aussi avec un réseau de professionnels pour le stockage et la livraison des commandes. Ses services s’adressent particulièrement aux artisans, aux petites et moyennes entreprises et aux industriels. Grâce à sa plate-forme, elle souhaite réduire les intermédiaires entre le fabricant et le consommateur.

L’enseigne, qui rassemble une centaine de vendeurs pour plus de 200 000 produits, cherche à soutenir sa croissance grâce à une levée de fonds de 10 millions d’euros d’ici à la fin de l’année 2023. Pour cela, elle compte ouvrir son capital à des investisseurs privés. Cet apport financier devrait lui permettre de se développer davantage sur le marché européen, ce qui est son objectif principal depuis sa création.