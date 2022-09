[Communiqué] Gironde : la PME Olikrom investit 6 millions d’euros pour accroître sa surface de production.

La jeune pousse Olikrom, située à Pessac (Gironde), vient de boucler l’acquisition d’un terrain de 4 500 m² pour y construire un nouveau bâtiment. Cette infrastructure, qui jouxtera ses locaux actuels, triplera la surface de cette PME spécialisée dans le développement et la production de peintures routières luminescentes. Ces dernières emmagasinent la lumière du soleil et la restituent la nuit, permettant ainsi de guider les automobilistes, les cyclistes et les piétons, même en l’absence d’éclairage urbain.

Ce futur bâtiment permettra à l’entreprise de multiplier la production de ce produit et de lancer la pré-industrialisation de nouvelles peintures intelligentes. Celles-ci seront cette fois-ci dédiées aux secteurs du luxe, de la santé, de la sécurité industrielle et de la lutte anticontrefaçon. Pour cette nouvelle infrastructure, Olikrom annonce un investissement d’environ 6 millions d’euros. Ce montant inclut l’acquisition du terrain, les travaux ainsi que les équipements de production.

Pour son financement, la société est accompagnée par Bpifrance et par la région Nouvelle-Aquitaine. Elle est aussi soutenue par des partenaires bancaires dont le Crédit Agricole d’Aquitaine et le CIC Sud-Ouest.