[Communiqué] Gironde : l’entreprise CIA crée le « Compact Carbon Catcher » (CCC).

L’entreprise Conception avec Intelligence Artificielle (CIA), implantée sur le territoire de contractualisation Bassin d’Arcachon (Gironde), est spécialisée dans le domaine de l’ingénierie et les études techniques. Depuis sa création en 2019, la société travaille sur la réduction des émissions en dioxyde de carbone des moteurs Diesel. Elle a mis au point une technologie innovante, le « Compact Carbon Catcher » (CCC), grâce à l’ingénieur Laurent Geulin, dans la petite ville de la Teste-de-Bunch (Gironde).

Aussi bien innovant qu’écologique, le CCC, conçu pour le moteur Diesel, s’adapte aux voitures, aux camions, aux bateaux et aux groupes électrogènes. Un boîtier se fixe à la sortie de l’échappement, piège et élimine complètement le gaz carbonique ainsi que les particules fines. En effet, ce système a pour but de rejeter l’oxygène et le carbone en cassant les particules de CO2.

Après son premier essai sur une voiture dans le bassin d’Arcachon, CIA passe maintenant à la seconde étape de sélection de « Time for the Planet ». La société tente de décrocher un financement afin de développer le concept pour les bateaux et les groupes électrogènes. Les résultats de la sélection seront annoncés d’ici au mois d’octobre.