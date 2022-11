[Communiqué] Gironde : l’entreprise bordelaise Implanet augmente son capital pour déployer sa technologie baptisée « Jazz »

La société Implanet, implantée à Martillac (Gironde), développe et produit des implants vertébraux et des prothèses de genoux. Elle a levé une somme à hauteur de 2,7 millions d’euros grâce à une augmentation de son capital. Cette opération a été rendue possible grâce aux actionnaires historiques et au nouvel associé Sanyou Medical.

Cette levée de fonds répond à plusieurs objectifs pour la société. Elle permettra ainsi à l’entreprise de continuer à financer sa trésorerie. Elle servira également à accélérer son pôle R&D en combinant son expertise avec celle de la société Sanyou Medical. La société bordelaise compte aussi investir dans le lancement de sa gamme de produits baptisée « Jazz » en Chine. La Chine représente un marché important pour les implants de colonne vertébrale avec 15 000 chirurgies pédiatriques et 750 000 chirurgies adultes. Précisons que ce produit est une solution supplémentaire destinée aux chirurgiens du rachis. L’implant permet notamment de stabiliser la colonne vertébrale en cas de grande déformation.