[Communiqué] Gironde : Krys et Eyesoft créent une application d'étude du comportement visuel.

L’entreprise Eyesoft, spécialisée dans l’e-santé et la vision, est implantée à Bordeaux (Gironde). Elle a conclu un partenariat avec Krys Group, spécialiste français de l’optique. Les deux entreprises lancent une application permettant aux opticiens de mesurer le comportement visuel des porteurs de lunettes. Ce système apporte plus de précision permettant d’améliorer la personnalisation des verres correcteurs.

Dédiée initialement aux orthoptistes et aux ophtalmologistes, l’application est adaptée à l’usage des opticiens et des lunettiers. En associant la réalité virtuelle et l’analyse des mouvements des yeux, autrement dit « eye tracking », l’application fournit des données plus spécifiques sur le comportement visuel. Elle permet d’examiner la capacité du champ visuel périphérique, la sensibilité des yeux au flou, l’équilibre binoculaire et la convergence oculaire. L’outil aidera les opticiens dans la recommandation des verres ophtalmiques individualisés sur la gamme Signature Krys.

L’application permet une utilisation simple, rapide et ergonomique pour les opticiens. À partir de novembre 2022, après une phase pilote, le nouveau dispositif sera disponible dans les magasins Krys.