[Communiqué] Gironde : Kila, une nouvelle solution de suivi développée par la start-up Go4ioT

Go for Internet of Things (Go4ioT) est une start-up de Saint-Médard-d’Eyrans (Gironde) spécialisée dans le domaine de la programmation informatique. Après avoir lancé le traqueur Khiko, la jeune entreprise poursuit son développement en mettant au point Kila, une nouvelle solution de suivi des matériels à usage partagé (matériels médicaux, engins agricoles, machines industrielles…). Il s’agit d’un outil software (sans composants électroniques) compatible sur smartphone utilisant un QR code. Il permet de connaître et de contacter, en temps réel, l’utilisateur du matériel.

Selon la start-up Go4ioT, Kila offre plusieurs avantages : plus de transparence dans l’utilisation des matériels, plus de facilité dans la réalisation de l’inventaire et gain de temps ainsi que d’énergie dans l’identification des utilisateurs. Avec ce nouveau produit, l’enseigne qui est accompagnée par le Village by CA Aquitaine entend renforcer son marché auprès des TPE et des PME. L’offre sera proposée sous forme d’abonnement mensuel.