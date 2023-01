[Communiqué] Gironde : KeeNat a collecté plus de 3 millions d’euros pour se déployer sur le continent européen.

Implantée à Talence (Gironde), KeeNat est une start-up spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets trouvables sur l’espace public : mégots, masques chirurgicaux, chewing-gums. Elle les transforme en différentes sortes de produits : ÉcoMégot pour les mégots de cigarettes, r’mask pour les masques, paillettes et plaques de plastique. Depuis sa création en 2019, l’enseigne a collecté et recyclé plus de 100 tonnes de mégots partout en France.

Dans l’objectif d’accroître son activité, KeeNat a réalisé une levée de fonds qui lui a permis de récolter plus de 3 millions d’euros auprès d’investisseurs privés et d’organismes de financement. Cette capitalisation doit aider la start-up à augmenter ses capacités de valorisation à près d’un milliard de mégots. Dans cette optique, elle va déployer des circuits de collecte et de recyclage dans quatre pays européen d’ici à la fin 2023. Elle prévoit également de s’implanter dans 2 000 villes en France en plus de renforcer ses partenariats avec les entreprises et les collectivités publiques.