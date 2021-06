[Communiqué] Gironde : Implanet devient le distributeur exclusif du système « Reflect » de Globus Medical

Implanet est une société internationale qui propose des implants pour les chirurgies du genou et de la colonne vertébrale. Le 15 juin 2021, elle a annoncé la signature d’un contrat avec l’entreprise américaine Globus Medical portant sur la distribution exclusive du système « Reflect ». Il s’agit d’un dispositif qui permet de corriger une déformation tridimensionnelle de la colonne vertébrale, aussi appelée scoliose.

Le Reflect a été présenté lors du congrès de la Société Française de Chirurgie Rachidienne (SFCR), les 17, 18 et 19 juin derniers. Le système regroupe un ensemble complet d’implants et d’instruments. Le produit permet de corriger la déformation en bloquant la partie « convexe » avec des vis et une tresse. Le redressement se fait ensuite par la croissance modulée de la partie concave. Cette méthode constitue une option de traitement au même titre qu’une fusion rachidienne.

Implanet proposera cette solution à une quinzaine de centres universitaires français spécialisés en chirurgie pédiatrique de la colonne. Des interventions ont déjà été réalisées durant le mois de juin 2021.