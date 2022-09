[Communiqué] Gironde : Immunrise Biocontrol boucle une levée de fonds de 5 millions pour achever le développement de sa microalgue antifongique.

La jeune pousse Immunrise Biocontrol est spécialisée dans la conception et le développement de solutions et de produits naturels et biodégradables pour protéger les cultures. Elle vient d’annoncer une levée de fonds de l’ordre de 5 millions d’euros. Cette augmentation de capital permettra à cette entreprise de Cestas (Gironde), fondée en 2015, d’accélérer les dernières phases de développement de sa microalgue antifongique du nom d’« Amphidinium carterae ». Il s’agit de l’étape finale avant sa mise sur le marché en France et en Europe en 2026. Précisons que ce biopesticide peut agir sur un large spectre de maladies, notamment le mildiou. Sa commercialisation permettra d’apporter à l’agriculture une solution écologique et 100 % biodégradable, capable de remplacer les pesticides de synthèse.

Par ailleurs, cette levée de fonds va permettre à la société de financer le dossier d’homologation de ce produit et de lancer la fabrication de l’outil de production à l’échelle du prototype.