[Communiqué] Gironde : ID&AL Groupe lève 10 millions d’euros pour poursuivre sa croissance.

Le promoteur immobilier ID&AL Groupe, établi à Bordeaux (Gironde), vient d’annoncer une levée de fonds à hauteur de 10 millions d’euros. Cette levée de fonds a été effectuée auprès de la société d’investissement bretonne Épopée Gestion et du gestionnaire de portefeuilles parisien Inter Invest Capital. Il s’agit de la seconde levée de fonds du groupe après la première réalisée en 2019 auprès de La Tricogne Capital. Ce nouveau tour de table devra permettre à l’entreprise bordelaise de poursuivre son développement sur l’ensemble du territoire. Ces fonds seront destinés à accompagner sa croissance à travers la création de logements neufs. Précisons qu’ID&AL Groupe s’est fixé comme objectif d’atteindre entre 300 et 400 ventes par an à l’horizon de 2027.

Le groupe compte actuellement six agences de promotion immobilière, à savoir à Bordeaux, à Toulouse, à Anglet, à Nantes, à Lyon et à Paris. ID&AL Groupe ambitionne également de devenir un leader du marché et de faire partie du top cinq des plus gros acteurs de la réhabilitation en France.