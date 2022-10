[Communiqué] Gironde : HDF installe des centrales d’hydrogène en Afrique du Sud pour le compte de la compagnie d’électricité Eskom.

Hydrogène de France (HDF) est un producteur d’électricité situé à Lormont (Gironde). Cette société développe deux solutions de centrales électriques à hydrogène, dont la centrale Renewstable. Grâce à cette technologie, elle vient de remporter un appel d’offres public pour la construction de centrales à hydrogène vert en Afrique du Sud. Le fournisseur d’électricité sud-africain Eskom lui a attribué le marché d’exploitation d’un lot de terre d’environ 1 700 hectares dans la province du Mpumalanga.

Ce projet va ainsi permettre de garantir la transition énergétique sur le territoire. La centrale Renewstable produit de l’électricité sans intermittence jour et nuit. Par ailleurs, elle permet de mettre en place un réseau électrique stable. Ces caractéristiques conviennent au projet « Just Energy Transition » en Afrique du Sud. Cette initiative porte sur l’accélération du démantèlement des centrales de charbon et sur l’utilisation de l’énergie renouvelable pour alimenter le réseau électrique. Les centrales d’hydrogène vert vont couvrir les besoins en électricité de plus d’un million d’usagers à Mpumalanga.