[Communiqué] Gironde : GT Logistics met en place GTX Industry

La société GT Logistics, établie à Bassens (Gironde), étend sa zone d’expertise avec une nouvelle activité. Ce spécialiste de la sous-traitance logistique a ouvert à l’été 2022 une filiale baptisée GTX Industry. Celle-ci est dédiée au conseil en ingénierie dans le monde de l’industrie et dans la délégation de production industrielle.

La filiale, qui met l’accent sur l’automatisation et la robotisation, s’ouvre aux PME et aux grands groupes appartenant à de nombreux secteurs industriels dont l’aéronautique, la construction navale, l’automobile… Elle propose, entre autres, des missions de conseil en organisation industrielle et performance de la production. Elle intervient aussi dans l’optimisation des process opérationnels, notamment sur la digitalisation des chaînes de production. À cela s’ajoute un accompagnement dans la réalisation des travaux de production et le démarrage d’activité.

Ainsi, cette succursale donne à GT Logistics un nouvel élan dans son plan « Cap 2024 », le programme de l’entreprise qui vise à soutenir sa croissance dans les prochaines années