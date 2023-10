[Communiqué] Gironde : extension d’activité pour l’entreprise Étude et Conception Polyester face aux demandes croissantes

L’entreprise Étude et Conception Polyester (ECP), plus connue sous le nom d’Aboral Piscines, est établie à Saint-Jean-d’Illac (Gironde). Elle est spécialisée dans la conception et l’installation de piscines à coque en polyester. En janvier 2023, elle a lancé son projet d’extension d’activité qui consiste en la construction d’une nouvelle usine de production à Alençon (Orne), pour une mise en service en 2024.

Cette initiative porte notamment sur la création d’un bâtiment industriel d’une surface de 4 500 m2, qui sera dédié à la production. Elle inclut également l’aménagement d’une zone de 500 m2 qui accueillera les bureaux et les parties communes destinés aux salariés. La réalisation de cette unité s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d’ECP. Celle-ci vise à répondre aux demandes croissantes de ses clients et à développer son activité sur le plan national. Pour accompagner son expansion, la société envisage de créer 30 à 40 emplois. Le coût de ce nouveau site est estimé à 5,5 millions d’euros.