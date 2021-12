[Communiqué] Gironde : E-Mersiv et Many Vigier Équipements intègrent la quatrième promotion de l’Accélérateur Automobile

Bpifrance, la Plateforme Automobile (PFA) et le Centre National des Professions de l’Automobile (CNPA) ont dévoilé dernièrement la liste des 27 entreprises qui constituent la quatrième promotion de l’Accélérateur Automobile. Il s’agit d’un programme d’accompagnement de 18 mois dédié aux PME et aux ETI de la filière automobile. La société E-Mersiv, implantée à Mérignac (Gironde), et spécialisée dans la conception et la commercialisation des batteries de haute performance, fait partie de cette liste. S’y ajoute le fabricant de carrosseries et de remorques Many Vigier Équipements, situé à Blanquefort (Gironde). Rappelons que cette quatrième promotion a pour marraine Béatrice Foucher, la directrice générale de DS Automobile.

Les 27 entreprises choisies seront accompagnées dans leurs projets de transformation et d’adaptation aux enjeux sociétaux, technologiques et environnementaux dans le secteur automobile, avec pour objectif d’assurer leur développement et leur pérennité. Elles auront, par ailleurs, un accès privilégié à 115 sociétés de la filière. Notons que les entreprises retenues ont été sélectionnées entre autres pour leur motivation, leur dynamique de croissance et leur volonté d’améliorer leur compétitivité.