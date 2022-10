[Communiqué] Gironde : E-Hospit soutenue par l’incubateur Bordeaux Care Lab

La société E-Hospit est une start-up française établie à La Teste-de-Buch (Gironde) et spécialisée dans la programmation informatique et dans la production d’applications à l’initiative de quatre médecins. Elle a fait partie des lauréats de la première promotion du lancement de Bordeaux Care Lab, par Unitec, le CHU bordelais et ALLIS-NA. L’incubateur Bordeaux Care Lab est une structure mise en place pour accompagner les jeunes pousses dans le secteur de la santé et de l’e-santé.

E-Hospit a présenté son projet regroupant les dispositifs numériques pour l’hôpital avec son logiciel Solution d'optimisation du parcours d'hospitalisation individualisé (Sophi). Il s’agit d’un outil de performance numérique pour les professionnels de la santé dans le processus de soins. Il regroupe plusieurs fonctionnalités dont la possibilité de consulter les documents d’un patient en ligne et d’effectuer des signatures électroniques de documents médico-légaux.

À l’occasion du lancement de l’incubateur, la société bénéficiera d’un accompagnement de l’Unitec sur la conduite de la stratégie de développement des activités. Quant à ALLIS-NA, elle appuiera les démarches de partenariats auprès des institutions publiques et privées.