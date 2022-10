[Communiqué] Gironde : deux nouvelles stations GNL pour la compagnie Shell

La compagnie pétrolière Shell poursuit son développement et confirme ses ambitions en matière de gaz naturel liquéfié (GNL). Après les départements de l’Ain et d’Eure-et-Loir, elle vient d’ouvrir deux nouvelles stations GNL en Gironde et en Côte-d’Or. Une cérémonie d’inauguration s’est tenue à Cestas (Gironde) le 13 octobre 2022, en présence de responsables, d’élus départementaux et de partenaires stratégiques.

Ces deux nouvelles installations entrent dans le plan stratégique lancé par Shell, notamment par la réduction des émissions carbone et l’utilisation complète de gaz naturel liquéfié. La compagnie a installé les deux stations sur des axes stratégiques entre le nord et le sud de la France, sur l’A63 à Cestas Est-Bordeaux et sur l’A6 à Chien Blanc. Les stations sont équipées de la technologie LIN Assit. Cette technologie utilise l’azote liquide pour la réfrigération. Elles sont aussi équipées de deux distributeurs et de trois pistes d’avitaillement. La station de Cestas a été en partie financée par la Commission européenne. Par ailleurs, une cinquième station ouvrira avant la fin de l’année 2022 à Sommesous (Marne). Shell aura dix stations GNL en 2024. Elle a également l’ambition de devenir une compagnie zéro émission nette en 2050.