[Communiqué] Gironde : de nouvelles ambitions pour Implanet

Établi à Martillac (Gironde), le spécialiste des implants pour la chirurgie du rachis a fait l’acquisition de l’avignonnais Orthopaedic & Spine Development (OSD).

Bien que les deux sociétés opèrent dans le même milieu, elles ont un positionnement différent. Les gammes proposées par OSD sont plus standards, tandis que celles d’Implanet se veulent plus spécifiques. Rappelons que cette entreprise de Gironde développe une ligne d’implants qui remplace les vis et les tiges métalliques par un fil élastique entourant la colonne vertébrale pour la maintenir. Elle propose également des implants destinés à la chirurgie du genou. Sur le plan commercial, Implanet et OSD affichent aussi une complémentarité. Si OSD s’est développée sur le marché français, Implanet bénéficie, quant à elle, d’une implantation aux États-Unis et en Allemagne.

La fusion avec OSD permettra à Implanet de dépasser les 11 M€ de chiffre d’affaires, avec l’objectif d’arriver à 14 M€ d’ici 30 mois. La société entend aussi réaliser des économies d’au moins 1 M€ par an. « Nous allons mutualiser les achats mais surtout éviter les redondances en matière de réglementation et de qualité. Songez que sur un effectif total de quarante employés cela représente une vingtaine de personnes », explique Ludovic Lastennet, directeur général d’Implanet, au journal Les Échos.

La société Implanet prévoit par ailleurs de lancer ses produits aux États-Unis, où il est plus simple d’obtenir l’accord de la Food and Drug Administration (FDA), pour minimiser ses coûts en matière de réglementation et de qualité.