[Communiqué] Gironde : Dassault Aviation en partenariat avec l’Inde pour produire 26 avions depuis son usine de Mérignac

En activité depuis 1971, Dassault Aviation, une entreprise établie à Paris, en Ile-de-France, a installé une usine à Mérignac, dans le département de la Gironde. Elle est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication d’avions, avec une capacité de 36 appareils par an pour le Rafale, son produit phare. En juillet 2023, la firme a décroché un contrat pour la fourniture de 26 Rafale Marine au gouvernement indien, dans le but d’équiper le porte-avions du pays.

Dassault Aviation disposera d’un délai de trois ans pour livrer le premier appareil, les suivants seront produits dans l’usine de Mérignac au rythme d’un avion par mois jusqu’à fin 2027. Le prix unitaire de fabrication du Rafale Marine s’élève à 78 millions d’euros. Pour ce projet de partenariat avec l’Inde, la société devrait percevoir plus de 2 milliards d’euros, soit 30 % de son chiffre d’affaires annuel.