[Communiqué] Gironde : Cybat Solutions lance le logiciel Boby et collecte 1 million d’euros

La start-up Cybat Solutions, implantée à Bordeaux (Gironde), est spécialisée dans le développement de solutions et de logiciels pour les professionnels de la construction. Elle a lancé son logiciel baptisé Boby, une solution en ligne dédiée au secteur du BTP, aux artisans et aux PME. Le logiciel automatise la réalisation de devis, l’approvisionnement et le pilotage des chantiers. Au mois d’octobre 2022, la société annonce avoir bouclé une levée de fonds à hauteur de 1 million d’euros. Des investisseurs et des entrepreneurs issus du monde numérique et du bâtiment ont participé à ce premier tour de table.

Cette levée de fonds devrait aider la jeune pousse bordelaise à mener à bien ses divers projets. En effet, elle programme la création d’un argus du BTP (une solution de suivi en temps réel des coûts moyens du secteur). L’entreprise prévoit également de développer Boby Factor (facture en ligne automatique) ou une solution d’estimation budgétaire. Pour sa solution Boby, la start-up ambitionne de conquérir deux millions d'utilisateurs sur le territoire français et, à long terme, 27 millions en Europe.