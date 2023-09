[Communiqué] Gironde : construction de nouvelles salles blanches opérationnelles par le groupe Merck à Martillac

Créé en 1668, le groupe Merck s’est implanté à Martillac (Gironde) et dans plusieurs autres villes de France. Cette entreprise originaire d’Allemagne est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de produits de haute performance pour le domaine de la santé.

En 2021, la firme a lancé des travaux de réaménagement de l’ensemble de ses bâtiments sur le territoire français, pour un achèvement prévu fin 2023. Ce projet lui permettra notamment de doubler sa capacité de production dans les biotechnologies, activité principale de son site à Martillac. Pour atteindre cet objectif, elle envisage de recruter 150 salariés.

Le coût global du projet est estimé à 175 millions d’euros, qui seront injectés dans sept ateliers de production et six centres de recherche et de développement. Le groupe a consacré 50 millions d’euros à son unité de Martillac (Gironde) afin de créer de nouvelles salles blanches où seront fabriqués les médicaments issus des biotechnologies.