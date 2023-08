[Communiqué] Gironde : conception d'un système de ruchers connectés par l'entreprise d'électronique Miecolo

Implantée à Pessac, en Gironde, l’entreprise Miecolo lance ces nouveaux ruchers connectés. Spécialisée en électronique, elle se tourne vers l'apiculture pour proposer des outils adaptés.

La start-up a su allier son expertise en électronique aux besoins du secteur apicole, créant ainsi des solutions connectées qui modifient la manière dont les apiculteurs gèrent leurs ruches. L'un de ces développements est un rucher connecté autonome en énergie, fournissant aux apiculteurs des données en temps réel sur la santé et le comportement de leurs colonies. Cette solution réduit le nombre de déplacements des apiculteurs en leur permettant d’intervenir quand cela est nécessaire, cela leur permet ainsi d’optimiser leur temps et leurs dépenses.

La production et la commercialisation de ce système ont commencé en juillet 2023. Cela marque une étape de plus non seulement pour la société, mais surtout pour le monde apicole. Ce produit offre une solution pratique aux apiculteurs. Il permet notammen de renforcer la durabilité des colonies d'abeilles tout en sécurisant la production de miel.