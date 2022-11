[Communiqué] Gironde : Belco obtient le trophée « coup du cœur du jury » des Prix de l’économie néo-aquitains

L’entreprise Belco, implantée à Mérignac (Gironde), est spécialisée dans la distribution de café. Elle dispose de sites en Éthiopie, au Salvador et en Colombie, et importe chaque année environ 9 000 tonnes de cafés verts, entreposés au Havre. La société fait partie des lauréats des Prix de l’économie néo-aquitains 2022, organisés le 22 novembre à Bordeaux (Gironde) par le groupe « Sud-Ouest » et ses partenaires.

Belco a notamment remporté le trophée « coup de cœur du jury » pour son projet de décarbonation de la filière café. L’entreprise propose en effet d’effectuer le transport du café par voilier cargo, en collaboration avec le spécialiste de fret voilier, Towt. Dans le cadre de ce partenariat, les deux sociétés ont convenu, d’ici à 2026, de transporter 9 000 tonnes de café par voilier. Ce projet inclut aussi la formation des fournisseurs afin qu’ils produisent dans le respect de l’environnement.

Notons qu’en 2023, Belco envisage d’étendre son activité au Brésil et d’ouvrir un centre de formation pour les chocolatiers en vue de développer son activité basée sur le cacao.