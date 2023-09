[Communiqué] Gironde : au Verdon-sur-Mer, bientôt de nouveaux bassins d’élevage pour le groupe Pure Salmon

En activité depuis 2020, le groupe Pure Salmon a décidé de s’implanter au Verdon-sur-Mer (Gironde). Il est spécialisé dans l’élevage et dans la transformation de saumons « made in Médoc », avec une capacité annuelle de 450 tonnes. Comme annoncé en 2022, la société a lancé la construction d’une ferme usine au Verdon-sur-Mer, dans le département de la Gironde, début 2023, pour une mise en service prévue en 2026. Avec cette opération, elle entend augmenter sa production à 10 000 tonnes par an. Pour atteindre cet objectif, elle envisage de créer 250 emplois.

Le coût de ce projet aquacole est estimé à 275 millions d’euros. Il inclut la mise en place d’une écloserie, d’une nurserie et de 24 piscines sur un terrain de 15 hectares. La société utilisera une technologie de recirculation permanente de l’eau pour remplir ses futurs bassins. Elle compte également installer un parc photovoltaïque de 45 hectares aux abords du site afin de couvrir sa consommation électrique.