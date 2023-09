[Communiqué] Gironde : association du groupe girondin Valorem avec Enargia pour alimenter en énergie verte les entreprises et collectivités du Pays basque

Pionnier des énergies vertes en France, Valorem est un opérateur indépendant qui agit pour une transition énergétique solidaire. Installé à Bègles (Gironde), il compte aujourd’hui 34 parcs éoliens, 16 centrales hydroélectriques et 17 centrales solaires. En juillet 2023, il a annoncé la signature d’un contrat de vente d’électricité avec Enargia, un fournisseur d’électricité verte locale, présent au Pays basque depuis 2018.

Selon cet accord, Valorem devra fournir 31 GWh d’électricité verte par an à Enargia. Ce volume équivaut à la consommation électrique d’environ 6 800 foyers. Une partie du portefeuille client du fournisseur basque, dont des entreprises et des collectivités, va ainsi profiter d’une électricité produite par les éoliennes du parc de Lhuître et par les panneaux solaires du parc de Lafitte-Vigordane.

À travers ce partenariat, Valorem poursuit son objectif d’œuvrer pour une transition énergétique au plus près des territoires. Quant à l’entreprise Enargia, elle peut offrir une électricité verte renouvelable à ses clients à des prix plus intéressants. Cet accord témoigne de l’attractivité et de la compétitivité du secteur de l’électricité renouvelable en France.