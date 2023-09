[Communiqué] Gironde : à Mios, Kipopluie, la nouvelle filiale de Soprema

Kipopluie est une PME experte dans les solutions de réutilisation de l’eau de pluie auprès des collectivités et des entreprises. Elle possède un bureau de recherche et une usine de fabrication à Mios (Gironde). Les mesures qu’elle propose incluent la conception, la réalisation, l’installation et la gestion des systèmes de récupération de l’eau météorique (issue des précipitations atmosphériques) des toitures.

Sur le marché depuis plus de quinze ans, la société souhaite aujourd’hui développer son activité en intégrant le groupe Soprema. Ce dernier est un spécialiste de l’étanchéité, qui intervient sur les infrastructures de végétalisation et d’isolation de la toiture. Grâce à cette alliance, Kipopluie compte quintupler ses capacités de production. Elle envisage aussi de lancer Kipogreen, un système de refroidissement des villes, qui repose sur des canalisations souterraines. La première expérimentation de ce projet est prévue pour la fin de l’année 2023.

Soulignons que le rapprochement de ces deux entreprises s’inscrit dans le plan eau, qui encourage l’économie et la préservation de cette ressource dans tous les secteurs d’ici à 2030.