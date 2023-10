[Communiqué] Gironde : à Mérignac, Exosens, le nouveau nom du groupe Photonis

L’expert mondial en vision nocturne Photonis, implanté à Mérignac, dans le département de la Gironde, vient d’annoncer dans un communiqué qu’il s’appelle désormais « Exosens ». Selon Jérôme Cerisier, le dirigeant du groupe, cette initiative vise à créer une entité regroupant les différentes activités de l’entreprise dans le cadre de sa stratégie de diversification.

Détenteur des marques Xenics, Elmul, Proxivision et Telops, l’ETI (entreprise de taille intermédiaire) girondine s’adresse aux marchés de la science de la vie, du contrôle industriel, de l’énergie nucléaire et de la défense. L’entreprise entend profiter des dynamiques positives de chacun de ces quatre secteurs : entre autres, l’augmentation de la demande de diagnostic, l’automatisation des usines, le déploiement de petits réacteurs modulaires et l’augmentation du budget de la défense.

Avec 1 500 salariés, la société cherche aujourd’hui à équilibrer ses revenus liés au marché de la défense et ceux des marchés commerciaux. Son objectif principal est de doubler son chiffre d’affaires d’ici à cinq ans.