[Communiqué] Gironde : à Laruscade, projet de construction de l’usine de Flying Whales

Établie depuis sa création, en 2012, à Suresnes en Ile-de-France, l’entreprise Flying Whales a décidé de s’implanter à Laruscade, dans le département de la Gironde. Elle est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de cargos volants d’une capacité de chargement de 60 tonnes (LCA60T). En 2022, la société annonçait la construction de sa première usine de production, mais cette opération a finalement été reportée à 2024, pour une mise en service attendue en 2025. À terme, la société entend créer 300 emplois et contribuer au développement économique de la commune de Laruscade.

Le site comprendra une unité d’assemblage et deux hangars de 240 mètres de longueur. Ces bâtiments seront situés sur un terrain de 75 hectares, en pleine forêt, qui servira également de site d’essais et de tests en vol des dirigeables. Le coût global du projet de Flying Whales est estimé à 450 millions d’euros. Cette somme provient de levées de fonds réalisées en trois étapes auprès de l’État et de la principauté de Monaco.