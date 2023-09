[Communiqué] Gironde : à Bordeaux, un projet de construction d’usine pour l’entreprise Namma afin de doubler sa capacité de production

Créée en 2018, Namma est une entreprise située à Talence (Gironde). Elle est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication d'imprimantes 3D multifonctions industrielles sous la marque EVA. La société occupe actuellement des locaux au pôle Arts et Métiers de Talence, site qu’elle partage avec d’autres start-up. En mars 2023, elle a annoncé son souhait de construire un bâtiment industriel en région bordelaise, pour une mise en service prévue en 2024. Cette opération lui permettrait de doubler sa capacité de production tout en s’adaptant aux demandes spécifiques des prospects et des clients, notamment celles de l’armée en vue d’une éventuelle collaboration.

Les appareils conçus par Namma sont des unités hybrides, pilotées par un logiciel nommé N-Play, pouvant accomplir les tâches de trois machines (usinage, gravure laser et impression 3D). Ce développement a attiré l'attention des forces armées qui ont manifesté leur intérêt depuis la présentation du prototype en 2021.